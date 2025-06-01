الصين: تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مسيئة ومؤسفة وتهدف لبث الفرقة



وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن بكين احتجت لدى واشنطن بسبب تصريحات مسيئة أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، واتهمته بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة عمدا.

وأضافت الوزارة، أن الصين اعترضت على وصف هيجسيث لها بأنها تمثل خطرا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ووصفت تصريحاته في حوار شانجريلا في سنغافورة السبت أنها "مؤسفة" و"تهدف إلى بث الفرقة"، وفقا لسكاي نيوز.

واعتبرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن تجاهل هيجسيث عمدا دعوة دول المنطقة إلى السلام والتنمية، وروّج بدلا من ذلك لعقلية الحرب الباردة التي تدعو إلى المواجهة بين الكتل، وشوّه سمعة الصين بادعاءات تشهيرية، ووصفه زورا لها بأنها تمثل خطرا.

وأشارت في بيانها إلى أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي، وواصلت تأجيج التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما حوّل المنطقة إلى برميل بارود.

وكان هيجسيث قد دعا حلفاء بلاده في منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي بعد تحذيره من الخطر "الحقيقي والوشيك المحتمل" من الصين.

وفي كلمته أمام المنتدى الآسيوي الأبرز لقادة الدفاع والمسؤولين العسكريين والدبلوماسيين، قال هيجسيث إن أي محاولة من

جانب الصين لغزو تايوان ستؤدي إلى عواقب وخيمة.