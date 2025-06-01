بـ2 مليار دولار.. بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة



وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستبني 6 مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية.

وسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني 2.0 مليار دولار، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية.

ومن المتوقع نشر المراجعة الدفاعية الاستراتيجية يوم الإثنين.

وأضافت وزارة الدفاع أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل.

وقال وزير الدفاع، جون هيلي، في بيان: الدروس المستفادة من غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير القانوني لأوكرانيا تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه، وفقا للغد.

وأضاف: نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخليا وقوية خارجيا.

وأعلنت وزارة الدفاع أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.