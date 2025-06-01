ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر وخروج قطار في روسيا لـ7 قتلى و30 مصابا



وكالات

أعلنت السلطات الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ونقل 30 إلى المستشفى للعلاج بعد انهيار جسر وخروج قطار عن مساره في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت السكك الحديدية الروسية، إن قاطرة القطار وعدة عربات من القطار خرجت عن مسارها بسبب انهيار جزء من جسر الطريق نتيجة تدخل غير قانوني في سير النقل.

وقال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك، إن من بين المصابين طفلين أحدهما في حالة خطيرة، وفقا للغد.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية نقلا عن مسعفين أن من بين القتلى سائق القطار.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن جهودها الرئيسية تهدف إلى العثور على الضحايا وإنقاذهم وأن نحو 180 فردا يشاركون في العملية.

وذكرت قناة بازا الروسية التي غالبا ما تنشر معلومات من مصادر في أجهزة الأمن وإنفاذ القانون أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجسر تم تفجيره، دون تقديم ما يدل على ذلك.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من تلك الأنباء من مصادر مستقلة، ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا.

ومنذ بداية الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا قبل 3 سنوات، تتواصل عمليات القصف عبر الحدود والهجمات بالطائرات المسيرة من أوكرانيا على مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت السكك الحديدية الروسية إن القطار كان متجها من بلدة كليموفو إلى موسكو.

وقال حاكم بريانسك إن القطار اصطدم بالجسر المنهار في منطقة طريق سريع بحي فيجونيتشسكي.

ويقع الحي على بعد 100 كيلومتر تقريبا من الحدود مع أوكرانيا.