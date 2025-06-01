إعلان

مصرع 21 رياضيا إثر حادث سير أثناء عودتهم من بطولة في نيجيريا

03:53 ص الأحد 01 يونيو 2025

السلطات النيجيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

لقي 21 رياضيا مصرعهم في نيجيريا، بعد أن تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير على طريق سريع خلال عودتهم من بطولة رياضية وطنية.

ورجحت السلطات النيجيرية، أن يكون سبب الحادث إرهاق السائق أو السرعة الزائدة.

وقالت الهيئة الفدرالية النيجيرية لسلامة الطرق، إن الحادث الذي وقع بعد ظهر السبت، ولم يشمل أي مركبات أخرى، ربما كان ناتجا عن الإرهاق والسرعة الزائدة بعد رحلة ليلية طويلة.

وكان الرياضيون في طريق عودتهم إلى كانو في شمال نيجيريا بعد مشاركتهم في المهرجان الرياضي الوطني الـ22 الذي أقيم على بعد نحو ألف كيلومتر جنوبا في ولاية أوغون.

وتعد حوادث السير شائعة على طرق نيجيريا السيئة الصيانة، ويعود ذلك في أغلب الأحيان إلى السرعة الزائدة وعدم مراعاة قواعد المرور.

وسجلت نيجيريا في العام الماضي 9570 حادثًا مروريًّا قضى فيها 5421 شخصا، وفقا لبيانات خدمة الطوارئ الفيدرالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلطات النيجيرية بطولة في نيجيريا نيجيريا مصرع 21 رياضي حادث سير في نيجيريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية
ابتداءً من الغد.. الدائري يودع ميكروباصات الأجرة بين الأكاديمية والزراعي