نتنياهو: وافقنا على مقترح ويتكوف لكن حماس تصر على رفضها

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه في حين أن إسرائيل قد وافقت على مخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المحدث لإطلاق سراح الأسرى، تواصل حماس التشبث برفضها.

وأكد نتنياهو، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستواصل العمل من أجل إعادة الأسرى وهزيمة حماس.

وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، السبت، إن مقترحه هو الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار 60 يوما يعود بموجبه نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء ونصف الأموات.

وأكد ويتكوف، أنه يمكن من خلال الاتفاق إجراء مفاوضات جوهرية في محادثات التقارب بحسن نية سعيا لوقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أن "رد حماس على المقترح الأمريكي غير مقبول على الإطلاق ويعيدنا إلى الوراء".

وشدد ويتكوف، على أنه يجب على حماس قبول مقترح الإطار الذي طرحته الولايات المتحدة كأساس لمحادثات التقارب و"التي يمكننا بدؤها فورا الأسبوع المقبل"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها سلمت ردها على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، وذلك بعد إجراء جولة مشاورات وطنية.

وقالت حماس: "سلمنا ردنا على مقترح ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة وضمان تدفّق المساعدات".

وذكرت الحركة، أنه في إطار هذا الاتفاق سيتمّ إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة إضافة إلى تسليم 18 جثمانًا مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.