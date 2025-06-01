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نيويورك تايمز: وثيقة أمريكية تدعو إيران لوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم

12:17 ص الأحد 01 يونيو 2025

البرنامج النووي الإيراني

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وكالات

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن الولايات المتحدة قدمت لإيران وثيقة تتضمن سلسلة من النقاط المختصرة، وليست مسودة اتفاق نووي كامل، موضحًة أن الوثيقة تدعو إيران إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وبحسب التقرير، تقترح الوثيقة أيضًا إنشاء تحالف إقليمي لإنتاج الطاقة النووية، ما يُعد خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال الحساس.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أرسل اقتراحًا مفصلًا وصفه بأنه "مقبول"، مؤكدًا أنه من مصلحة إيران القبول به في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات.

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الولايات المتحدة لبيت الأبيض يران نشطة تخصيب اليورانيوم لطاقة النووية تيف ويتكوف لبرنامج النووي الإيراني
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