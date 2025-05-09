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البنتاجون يوجه الجيش بسحب ومراجعة الكتب في مكتباته التي تتناول قضايا مكافحة العنصرية

11:58 م الجمعة 09 مايو 2025

البنتاجون

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واشنطن - (أ ب)

أمرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جميع القادة العسكريين بسحب ومراجعة جميع الكتب في مكتباتهم التي تتناول قضايا التنوع، ومكافحة العنصرية، أو قضايا النوع الاجتماعي بحلول 21 مايو، وفقا لمذكرة أصدرها البنتاجون اليوم الجمعة وحصلت وكالة أشوشيتد برس على نسخة منها.

وتعد هذه التوجيهات الأكثر شمولا وتفصيلا حتى الآن بشأن حملة وزير الدفاع الأمريكي بيتر هيجسيث للتخلص من برامج وسياسات ومواد تعليمية تتعلق بالتنوع والمساواة في الجيش.

ويأتي ذلك في أعقاب جهود مشابهة لإزالة مئات الكتب من مكتبات الأكاديميات العسكرية.

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البنتاجون مكافحة العنصرية واشنطن
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