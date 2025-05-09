كيف يمكن للهند وباكستان إيجاد طريقة لتهدئة التوترات؟

القاهرة - مصراوي

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد احتجاجات ضد الهند يوم الجمعة، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الهند وباكستان ويتخذ منحى خطيرًا، مما دفع الأمم المتحدة والدول المختلفة إلى الدعوة للتهدئة.

كانت الفكرة الأولية أن بعد شن الهند لغارات جوية، ومع ادعاء باكستان بأنها أسقطت عدة طائرات هندية - وهو ادعاء لم تؤكده نيودلهي - يمكن للطرفين إعلان "النصر" والمضي قدمًا نحو التهدئة. لكن هناك خطرًا من أن الهجمات المتبادلة المستمرة قد تقود إلى عواقب أكثر تدميرًا.

وخلال الصراعات السابقة، مثل عامي 2019 و2016، كانت الولايات المتحدة وبعض القوى العالمية الأخرى تضغط على نيودلهي وإسلام آباد للسيطرة على الوضع وتهدئته. اليوم، ارتفعت العواطف على كلا الجانبين، ووصلت الخطابات القومية إلى ذروتها. أصبح البلدان أقرب إلى الحرب من أي وقت مضى في العقود الأخيرة.

على الرغم من أن هذه الاشتباكات تحدث منذ عقود، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها البلدان نفسيهما في صراع دون وجود طرف ثالث يراقبهم أو يطالبهم بالوقف فورًا. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد وجه رسائل للزعماء الكبار في الهند وباكستان بضرورة التهدئة، فإن الرسائل من قادة أمريكيين آخرين تختلف.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن الحرب المحتملة بين الهند وباكستان ستكون "غير شأننا". وأضاف فانس: "نريد أن تهدأ الأمور بأسرع وقت ممكن، لكننا لا نستطيع السيطرة على هذين البلدين." كان فانس في زيارة للهند عندما وقع الهجوم الإرهابي في كشمير الهندية، الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان بأنها "عار".

وخلال الاشتباكات السابقة بين الهند وباكستان، على سبيل المثال في عام 2019، تم تهدئة التوترات بسرعة بعد أن نفذت الهند ما أسمته "غارات جراحية" على ما وصفته بمخيمات الإرهابيين داخل باكستان. تم إسقاط طائرة عسكرية هندية في أعقاب الأزمة وتم أسر الطيار من قبل باكستان، لكنه تم إطلاق سراحه بعد يومين بعد تدخل واشنطن وقوى عالمية أخرى. لكن شدة الصراع الحالي تختلف، وقد ارتفعت العواطف على كلا الجانبين.

في حين أن أولويات إدارة ترامب تركز أكثر على الرسوم الجمركية، والصين، وأوكرانيا-روسيا، قد يتطلب الأمر محاولة من المجتمع الدولي لخفض التوترات بين الجارين النوويين.

القوة العالمية الأخرى التي لها مصلحة في جنوب آسيا هي الصين. بكين تربطها علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع إسلام آباد. لقد استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في باكستان كجزء من مشروع ممر الصين-باكستان الاقتصادي لتعزيز التجارة. كما أن لدى الصين قضايا حدودية غير محسومة مع الهند، وقد شهدت البلدان مؤخرًا اشتباكًا حدوديًا في منطقة الهيمالايا عام 2020. على الرغم من التوترات، تعتبر الصين الشريك التجاري الثاني الأكبر للهند.

إذا كانت الولايات المتحدة غير مهتمة بحل التوترات بين الهند وباكستان، فعلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن يتدخلوا، وفقًا لشين دينغلي، الخبير في الشؤون الدولية في شنغهاي. بينما تتهم الهند باكستان بدعم المتمردين الانفصاليين الكشميريين، الذين نفذوا الهجوم القاتل على السياح في الشهر الماضي، يقول الأكاديمي الصيني: "يمكن لأعضاء P-5 إطلاق تحقيق موثوق في الحادث"، لمعالجة مخاوف الهند.

الدول الخليجية مثل قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، التي تربطها علاقات وثيقة مع كلا البلدين، يمكن أن تبذل جهودًا أكبر في الوساطة. تُقدر أعداد الباكستانيين المقيمين والعاملين في المملكة الخليجية بحوالي 2.6 مليون. وللرياض نفوذ كبير في باكستان. وأيضا قدمت السعودية مليارات الدولارات كقروض لباكستان خلال الأزمات الاقتصادية على مر السنين.

أحد الحلول الممكنة من الأزمة الحالية قد يكون وضع يسمح للطرفين بالادعاء بالنصر لإرضاء جماهيرهم. تقول نيودلهي إن الغارات الصاروخية على المخابئ المشتبه بها للإرهابيين داخل باكستان وكشمير التي تديرها باكستان كانت جزءًا من التزامها بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع الشهر الماضي في باهلجام.

قال الجنرال الهندي المتقاعد دي. إس. هوودا: "الهند قالت بالفعل إنها حققت أهدافها. الآن، الكرة في ملعب باكستان. إذا أرادوا الرد، فسيؤدي ذلك إلى رد قوي من الهند."

بالنسبة لباكستان، وخاصة لجيشها القوي، فإنها ترغب في إظهار لشعبها أنها يمكن أن تقف في وجه الهند وتعلمها درسًا آخر من خلال إسقاط خمسة من طائرات سلاح الجو الهندي خلال اشتباك جوي. لم تعترف الهند بخسارة أي من طائراتها المقاتلة في الاشتباك الحالي.