مسؤول إسرائيلي: سنواصل ضرب الحوثيين واتفاق وقف إطلاق النار مع الأمريكيين غير ملزم لنا

وكالات



نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع أن تل أبيب ستواصل ضرب مواقع الحوثيين في اليمن "دون قيود"، مشدداً على أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين "غير ملزم لإسرائيل".



وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل تعتزم تكثيف ضرباتها ضد الحوثيين بعد وقف الهجمات الأمريكية، وتشمل خططها قصف أهداف جديدة للحوثيين داخل اليمن.



كما كشف المصدر في أن إسرائيل تدرس حالياً توجيه ضربات عسكرية مباشرة ضد أهداف إيرانية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.



وأوضحت الصحيفة أن من بين الأهداف المحددة في اليمن منصات إطلاق صواريخ، ومرافق بنية تحتية، بالإضافة إلى نية "تدمير ما تبقى من الموانئ".



وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة "إيبوك" العبرية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن شكّل مفاجأة كبيرة داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية.



ووفقاً للمجلة، اعتبر المسؤولون أن القرار يعكس رغبة واشنطن في التراجع عن المواجهة في البحر الأحمر، حتى وإن كان ذلك على حساب المصالح الإسرائيلية، مشيرين إلى أن الدوافع وراء القرار أمريكية بالدرجة الأولى، تتعلق بالتحضيرات لزيارة ترامب المرتقبة إلى دول الخليج، إضافة إلى اعتبارات تكتيكية واستراتيجية.

