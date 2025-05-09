عن عمر يناهز 103 أعوام.. وفاة مارجوت فريدلاندر واحدة من آخر الناجين من المحرقة النازية

برلين - (د ب أ)



أعلنت مؤسسة مارجوت فريدلاندر وفاة الناجية من الهولوكوست "المحرقة النازية"، مارجوت فريدلاندر، أحد آخر الناجين اليهود الأحياء من معسكرات الاعتقال النازية، عن عمر ناهز 103 أعوام.



واختبأت فريدلاندر، المولودة في برلين عام 1921، في المدينة وتم إرسالها في نهاية المطاف إلى معسكر اعتقال تيريزنشتات في عام 1944 ، في ما كان يعرف آنذاك بتشيكوسلوفاكيا، وقتل والدها ووالدتها وشقيقها في معسكر اعتقال أوشفيتز.



فيما هاجرت هي وزوجها، الذي التقت به في تيريزينشتات، إلى الولايات المتحدة في عام 1946، وبعد وفاته ، بدأت في زيارة برلين في عام 2000 وعادت بشكل دائم في عام 2010 وكان عمرها آنذاك 88 عاما.



وظلت منذ ذلك الحين تعمل بلا كلل لإخبار الشباب في ألمانيا عن النظام النازي، وتلقت مارجوت الكثير من التقدير في ألمانيا، فهي سيدة عجوز محبوبة ومرحة يمكنها سرد مثل هذه القصص الرائعة.



وتحمل جائزة للمشاريع المدرسية حول المحرقة ( الهولوكوست)، وتحمل الذكريات الثقافية اسم مارجوت فريدلاندر، وتم منحها في يونيو 2018 ، المواطنة الفخرية في برلين وكان عمرها آنذاك 96 عاما.

وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ 100 ، تم نشر كتاب وسيرة ذاتية مصورة لها، وفي خريف عام 2023 ، أنتجت هيئة الإذاعة العامة "زد دي إف"، دراما وثائقية عنها، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثمانين لليلة الزجاج المكسور، تلك المذبحة المروعة التي ارتكبها النازيون عام 1938.



وكان الاشتراكيون الوطنيون شنوا موجة من الإرهاب في جميع أنحاء البلاد ضد اليهود في ليلة 9 و 10 نوفمبر 1938.



ووفقا للمتحف التاريخي الألماني، قتل أكثر من 1300 شخص، وتم تدمير أو إلحاق الضرر بنحو 1400 كنيس يهودي، وتعرض سبعة آلاف متجر للهجوم وتم ترحيل 30 ألف يهودي إلى معسكرات الاعتقال.



وفي عام 2011، حصلت على أعلى وسام مدني في ألمانيا ألا وهو وسام الاستحقاق، وذلك لخدمتها المتميزة للأمة.



وظلت وهى فى عمر 102 سنة، نشيطة في الحياة العامة ، حيث حضرت مناسبات مثل حفل استقبال مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.



وكانت إحدى رسائلها الدائمة بسيطة ولكنها قوية، حيث قالت : "لا يمكننا تغيير ما حدث ، ولكن يجب أن نعمل كى لا يحدث مرة أخرى".