ويتكوف: إيران وافقت على عدم حيازة قنبلة نووية ولا بد من تفكيك برنامجها النووي

وكالات



قال ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي، إن إيران وافقت على عدم حيازة قنبلة نووية وسنأخذ هذا الكلام على محمل الجد، مضيفًا: "أوضحنا للإيرانيين أنه لا يمكنهم امتلاك قنبلة نووية وقد أكدوا أنهم لا يريدون امتلاكها".



وأكد "ويتكوف" في تصريحات لموقع "بريتبارت"، أن على إيران تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الثلاثة في نطنز وفوردو وأصفهان، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك أجهزة طرد مركزي أو الاستمرار في أي برنامج لتخصيب اليورانيوم.



وأضاف المبعوث الأمريكي، أن على إيران خفض نسبة تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي وإرسال المواد المخصبة إلى مكان بعيد، مشيراً إلى أن تحويل البرنامج النووي الإيراني إلى برنامج مدني أمر ضروري، لافتًا إلى أن إيران لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لتشغيل برنامج نووي مدني، وأن استمرار أي نشاط تخصيب يعني الإبقاء على الطموحات العسكرية، وهو ما ترفضه واشنطن رفضاً قاطعاً.



وأشار ويتكوف إلى أن بلاده لن تقبل باتفاق ضعيف مع إيران، وستنسحب من المفاوضات إذا لم يكن الاتفاق المعروض قوياً، مضيفاً: "لن يكون من الحكمة أن يختبر الإيرانيون الرئيس ترامب".

ولفت المبعوث الأمريكي، إلى أن إيران أكثر هشاشة اليوم مما كانت عليه قبل عشر سنوات، حين تم التوصل إلى اتفاق في عهد الرئيس أوباما، معتبراً أن إيران لا تملك خياراً سوى قبول الشروط الأمريكية لتفكيك برنامجها النووي العسكري.



وفيما يتعلق بالمحادثات النووية المقبلة، أوضح ويتكوف أنها مقتصرة حالياً على الملف النووي فقط، لكونه "قضية وجودية"، محذراً من أن هذه المحادثات لن تستمر إذا لم تكن مثمرة، وأن الولايات المتحدة قد تسلك "مساراً مختلفاً".



واختتم بالقول إن المحادثات قد تتوسع لاحقاً لتشمل ملفات ثقافية واقتصادية، وإن واشنطن تعتزم ممارسة ضغوط لاحقة على إيران لوقف تمويل وتسليح جماعات مثل حماس، وحزب الله، والحوثيين.



وفي وقت سابق ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، عن مصدر مطلع قوله أن ويتكوف سيسافر إلى سلطنة عمان الأحد من أجل الجولة الرابعة من المحادثات بين واشنطن وطهران، مضيفًا: نتوقع أن تشهد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران اتصالات مباشرة وأخرى غير مباشرة.