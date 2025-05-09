البيت الأبيض: ترامب لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي

وكالات



أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، لن يقوم بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بشكل أحادي، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في هذا الصدد ستكون مرتبطة بتقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين البلدين.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات صحفية، أن واشنطن أجرت محادثات منذ مدة مع بكين بشأن الرسوم الجمركية، مشيرًة إلى أنها ستتواصل نهاية الأسبوع.



وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب وفريقه سيعملون على تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع الصين.



وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن التعريفة الجمركية البالغة 145% التي فرضها على معظم الواردات من الصين موجودة في الوقت الحالي.



ورد ترامب على سؤال وجه له في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء الماضي، بشأن ما إذا كان منفتحا على سحب الرسوم الجمركية المرتفعة، لإيصال الصين إلى طاولة المفاوضات، بقوله: "لا".