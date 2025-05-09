وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يرغب بخفض التصعيد بين كلًا من الهند وباكستان في ظل استمرار تصاعد التوترات الأخيرة بين البلدين الجارين.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات صحفية، إن وزير الخارجية ماركو روبيو على اتصال بكلا البلدين.

وتبادلت باكستان والهند الاتهامات الجمعة بشأن الاشتباكات الحدودية المستمرة منذ ثلاثة أيام والتي أسفرت عن مقتل نحو خمسين مدنيا لدى الطرفين.



يذكر أن المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، اللواء أحمد شريف شودري، قال في قت سابق من اليوم الجمعة، إن بلاده "في حالة حرب" مع الهند، مؤكدًا أن سيادة باكستان لا تزال مهددة، وأنه "يتعين الرد على أي اعتداء هندي".

وفي تطور جديد، اتهمت الهند باكستان بشن هجمات باستخدام ما بين 300 إلى 400 طائرة مسيّرة استهدفت 36 موقعًا هنديًا خلال ليلة الخميس وحتى صباح الجمعة، وفق ما صرحت به المسؤولة العسكرية الهندية، فيوميكا سينغ، التي أشارت إلى "انتهاكات متعددة للمجال الجوي الهندي على طول الحدود الغربية، استهدفت بنى تحتية عسكرية".

من جانبها، نفت إسلام آباد بشدة هذه الاتهامات، معتبرة أنها "مزاعم لا أساس لها" تهدف إلى التصعيد.