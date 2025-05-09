"العصر الذهبي".. ترامب في السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل

وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم القيام بجولة لمنطقة الخليج، الأسبوع المقبل تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات صحفية ، أن الزيارة تعكس الموقف القوي لإدارة ترامب في دعم العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج، وذلك في إطار تعزيز ما وصفه البيت الأبيض بـ "العصر الذهبي" للعلاقات الأمريكية مع الدول الخليجية.

وفي سياق آخر، كشف البيت الأبيض عن استمرار المحادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، موضحًا أن جولة جديدة من المفاوضات ستُعقد نهاية الأسبوع الجاري، وسط تأكيدات بأن ترمب وفريقه يسعون إلى "تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع بكين".