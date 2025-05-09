إعلان

"العصر الذهبي".. ترامب في السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل

08:56 م الجمعة 09 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم القيام بجولة لمنطقة الخليج، الأسبوع المقبل تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات صحفية ، أن الزيارة تعكس الموقف القوي لإدارة ترامب في دعم العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج، وذلك في إطار تعزيز ما وصفه البيت الأبيض بـ "العصر الذهبي" للعلاقات الأمريكية مع الدول الخليجية.

وفي سياق آخر، كشف البيت الأبيض عن استمرار المحادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، موضحًا أن جولة جديدة من المفاوضات ستُعقد نهاية الأسبوع الجاري، وسط تأكيدات بأن ترمب وفريقه يسعون إلى "تحقيق أفضل صفقة ممكنة مع بكين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب زيارة ترامب للسعودية البيت الأبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان

إعلان

إعلان

"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بإصدار بيان بالحقائق
بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان
مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين