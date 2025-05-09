بوتين: روسيا ستحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن روسيا ستحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا، مشددا على أن بلاده موحدة وراء الحرب التي يشنها هناك، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت "بلومبرج"، عن بوتين قوله اليوم الجمعة، في العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء في موسكو، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية:" إن قوة الروح هذه لم تجلب لنا دوما سوى النصر".

وأضاف أن "روسيا ستعتمد دائما على الوحدة في الشؤون العسكرية والسلمية، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية".

وجاءت تصريحات بوتين بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، لتفسح مجالا لإجراء محادثات حول إبرام اتفاق سلام دائم.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح من قبل بأنه على استعداد للالتزام بهدنة لمدة 30 يوما.

ولكن الزعيم الروسي أعلن عن هدنة مدتها ثلاثة أيام فقط ، من 8 إلى 10 مايو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.

يشار إلى أن بوتين يقاوم حتى الآن عملية وقف القتال فيما يصر على مطالب روسيا المتطرفة مقابل تسوية للحرب التي بدأها والتي تدخل الآن عامها الرابع.