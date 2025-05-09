الجيش الباكستاني: نحن في حالة حرب مع الهند وتواصلنا معًا عبر دولة ثالثة

وكالات



قال الناطق باسم القوات المسلحة الباكستانية، أحمد شريف شودري اليوم الجمعة، إن بلاده في حالة حرب مع الهند.



وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الباكستانية، أن سيادة باكستان ما تزال مهددة ويتعين الرد على الاعتداء الهندي، مشيرًا إلى أن التواصل بين مستشاري الأمن القومي في الهند وباكستان تم عبر دولة ثالثة.



وفي آخر تطور للأحداث اتهمت الهند باكستان باستهداف 36 موقعًا هنديًا باستخدام ما بين 300 إلى 400 طائرة مسيّرة خلال ليلة الخميس وحتى صباح الجمعة، وفقًا لمسؤولة عسكرية هندية، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.



وقالت المسؤولة العسكرية الهندية، فيوميكا سينغ، إن الجيش الباكستاني نفذ عدة انتهاكات للمجال الجوي الهندي على طول الحدود الغربية بأكملها، مستهدفًا البنية التحتية العسكرية.



وفي حديث مع شبكة CNN الأمريكية، اليوم الجمعة، نفى مصدر حكومي باكستاني رفيع بشكل قاطع أن تكون باكستان قد شنت هجمات بالطائرات المسيّرة على الهند، مؤكدًا أن باكستان لم تستخدم طائراتها المسيّرة حتى الآن.