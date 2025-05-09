وزير الخارجية الإيراني: وافقنا على عقد الجولة الرابعة من المفاوضات مع واشنطن الأحد المقبل

وكالات



قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده وافقت على مقترح عمان بعقد الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن يوم الأحد المقبل.



وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن الجولة الرابعة من المفاوضات مع واشنطن في عمان تم تأكيدها رسميا، وذلك وفق ما أفاد عضو بفريق التفاوض الإيراني.



وفي السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس الامريكي، عن مصدر مطلع أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيسافر إلى سلطنة عمان الأحد من أجل الجولة الرابعة من المحادثات بين واشنطن وطهران، مضيفًا: نتوقع أن تشهد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران اتصالات مباشرة وأخرى غير مباشرة.



سبق وأن صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن المحادثات السابقة مع طهران جيدة، مؤكدًا أن هناك فرصة لاتفاق يدمج إيران في الاقتصاد العالمي لكن ذلك سينهي أي فرصة لحيازتها سلاحا نوويًا.