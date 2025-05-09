الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون

وكالات

أعلن يحيى سريع الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الجمعة، أن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "اللد" المعروف باسم "بن غوريون" في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدًا أن الصاروخ "حقق هدفه بنجاح".



وأوضح المتحدث باسم الجماعة في كلمة متلفزة، أن استهداف المطار جاء في إطار ما وصفه بـ"تنفيذ قرار الحظر الجوي على العدو"، مؤكدًا أن الجماعة شنّت أيضًا هجومًا بطائرة مسيرة من نوع "يافا" استهدفت "هدفا حيويًا في مدينة يافا المحتلة".



وجدد المتحدث العسكري تحذيراته للشركات التي لم تستجب بعد لنداءات وقف رحلاتها الجوية إلى "فلسطين المحتلة"، مشددًا على أن قرار حظر الملاحة الجوية إلى المطارات الإسرائيلية سيظل ساريًا حتى "وقف العدوان على قطاع غزة".



وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في 231 موقعا بإسرائيل إثر رصد صاروخ أُطلق من اليمن.