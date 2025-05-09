ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب

وكالات



صرّح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤمن بمبدأ "السلام عبر القوة"، موضحًا أن جوهر هذا المبدأ يتمثل في أن الحرب ليست بالضرورة في مصلحة الولايات المتحدة ولا تُعد الوسيلة المثلى لتحقيق هدنة أو سلام دائم.

وأضاف ويتكوف في تصريحات لموقع "بريتبارت"، أن ترامب لا يرى القوة العسكرية مجدية في كثير من الحالات، ولذلك يفضل دائمًا اتباع مسار الحوار والدبلوماسية، مؤكدًا: "أؤمن حقًا بالسعي لحل النزاع مع إيران عبر الحوار، لأن هذا الحل أكثر ديمومة من أي بديل آخر".

وأشار إلى أنه في حال تمكّنت الولايات المتحدة من إقناع إيران بالتخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم، فسيكون بالإمكان ضمان وضع دائم يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

واختتم يتكوف حديثه بالقول: "هذا هو الحل الأفضل، ونأمل أن يكون ذلك ما تسعى إليه إيران، لأن البديل لن يكون جيدًا لها".