دعوى قضائية للإفراج عن الفنزويليين المرحلين من أمريكا إلى السلفادور

سان سلفادور - ( أ ب)

أقامت منظمات حقوقية دولية اليوم الجمعة، دعوى قضائية لدى لجنة الدول الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان وطلبت أن تأمر اللجنة حكومة السلفادور بالإفراج عن الفنزويليين المرحلين من الولايات المتحدة المحتجزين في سجن شديد الحراسة.

ورحلت الحكومة الأمريكية أكثر من 200 مهاجر فنزويلي فى مارس بزعم أنهم مرتبطون بعصابة "ترين دي أراجوا" إلى السلفادور، ودفعت مبالغ مالية لحكومة السلفادور كي تسجنهم.

ولم يتمكنوا منذ ذلك الوقت من التواصل مع محامين أو مع أسرهم، ولم تشر حكومتا الولايات المتحدة والسلفادور إلى كيفية حصول الرجال على حريتهم في نهاية المطاف.

وقالت بيلا موسيلمانس، مديرة مجلس التقاضي الاسترتيجي العالمي: "لقد تم فصل هؤلاء الأفراد عن أسرهم وإخضاعهم لنظام الإخفاء القسري برعاية الدولة، بشكل فعال، في تعارض تام مع القانون".