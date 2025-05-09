لابيد يهاجم نتنياهو ويدعو لتكثيف الهجمات على اليمن

وكالات



شنّ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، هجوماً لاذعاً على حكومة بنيامين نتنياهو، مطالباً باتخاذ إجراءات أكثر حدة تجاه ما وصفه بالتهديدات القادمة من اليمن.



وقال لابيد في منشور له عبر منصة (إكس) إن إسرائيل لا يمكنها الجلوس وانتظار أن يتسبب صاروخ حوثي بكارثة جماعية أو أن يواصل شل الاقتصاد، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري.



ودعا لابيد نتنياهو إلى "الكف عن الجبن والمماطلة" والمضي قدماً في تكثيف الهجمات على البنية التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ في اليمن، بالإضافة إلى استهداف الخبراء الإيرانيين وأفراد الحرس الثوري الإيراني المتواجدين هناك.



كما طالب بتوسيع الهجمات السيبرانية لتشمل الأنظمة الحيوية في اليمن، بهدف "شل الكهرباء والمياه والموانئ والمطارات"، على حد تعبيره.



تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على أهداف إسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أطلقت جماعة أنصار الله (الحوثيين) صاروخًا آخرًا منذ قليل باتجاه تل أبيب.