الهند تتهم باكستان بإطلاق مئات الطائرات المسيّرة ليلًا وإسلام آباد تنفي

القاهرة- مصراوي

اتهمت الهند باكستان باستهداف 36 موقعًا هنديًا باستخدام ما بين 300 إلى 400 طائرة مسيّرة خلال ليلة الخميس وحتى صباح الجمعة، وفقًا لمسؤولة عسكرية هندية، وهو ادعاء نفته باكستان بشدة.

وقالت المسؤولة العسكرية الهندية، فيوميكا سينغ، إن الجيش الباكستاني نفذ عدة انتهاكات للمجال الجوي الهندي على طول الحدود الغربية بأكملها، مستهدفًا البنية التحتية العسكرية.

وأضافت في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "تمت محاولات لاختراقات بالطائرات المسيّرة على طول الحدود الدولية وخط السيطرة من ليه إلى سير كريك، في 36 موقعًا تقريبًا، باستخدام نحو 300 إلى 400 طائرة مسيّرة".

وأوضحت أن القوات المسلحة الهندية أسقطت "عددًا من هذه الطائرات"، وأن الهند ردت بإطلاق طائرات مسيّرة على أربعة مواقع دفاع جوي داخل باكستان.

وفي حديث لـCNN يوم الجمعة، نفى مصدر حكومي باكستاني رفيع بشكل قاطع أن تكون باكستان قد شنت هجمات بالطائرات المسيّرة على الهند. وبينما أقر بوجود قصف عنيف عبر خط السيطرة، أكد أن باكستان لم تستخدم طائراتها المسيّرة حتى الآن.

كما ذكرت سينغ أن الجيش الباكستاني استخدم مدفعية ثقيلة وطائرات مسيّرة مسلحة عبر خط السيطرة في كشمير، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الهندي.

وأضافت أن الجيش الباكستاني تكبد أيضًا "خسائر كبيرة" جراء الرد الناري الهندي.