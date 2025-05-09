تركيا.. حزب العمال الكردستاني يقترب من إعلان قرار حل نفسه

أنقرة - (أ ب)



أشار حزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة، إلى أنه يمكن أن يعلن قريبا عن قرار تاريخي بحل نفسه ونزع سلاحه كجزء من مبادرة سلام جديدة مع تركيا لإنهاء تمرد دام 40 عاما.

وعقد حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) المسلح، الذي تتمركز قيادته في شمال العراق، مؤتمرا طال انتظاره ويمكن أن يصدر إعلانا "في أي لحظة"، وفقا لما ذكرته أيسيجول دوجان، المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية.

وعقد حزب العمال الكردستاني مؤتمرا في الفترة من 5 إلى 7 مايو في موقعين شمال العراق، طبقا لما ذكره تقرير نشرته وكالة أنباء الفرات، وهي وسيلة إعلامية مقربة من الحزب، اليوم الجمعة.

وأكد الحزب أن القرارات "التاريخية" التي تم اتخاذها في المؤتمر سيتم إعلانها قريبا.

ويرجح مراقبون احتمال أن يعلن الحزب، الذي يخوض صراعا مع الدولة التركية منذ عقود، عن حل نفسه وذلك استجابة لدعوة مؤسسه المسجون، عبد الله أوجلان، الذي كان قد طالب بذلك في نهاية فبراير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأفادت الوكالة بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الفصائل داخل حزب العمال الكردستاني ستلتزم بقرار الحل.

ويخوض حزب العمال الكردستاني صراعا مسلحا وهجمات منذ ثمانينيات القرن الماضي، مطالبا بإقامة دولة كردية أو منطقة حكم ذاتي في جنوب شرقي تركيا.



وكان أوجلان قد وجه دعوة في فبراير الماضي للحزب إلى إلقاء سلاحه وحل نفسه. وفي شهر مارس العام الجاري، أعلن الحزب أن قواته ستمتنع عن القيام بأي أعمال مسلحة ما لم تتعرض لهجوم.