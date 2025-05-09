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بسبب صاروخ يمني.. توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم

05:00 م الجمعة 09 مايو 2025

اطلاق صاروخ

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وكالات

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن ملايين الإسرائيليين في الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود"، إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أنه تم استخدام منظومة ثاد الأمريكية لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، وقف الرحلات من وإلى مطار بن جوريون.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، برصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل.

‌‏وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

‌‏وقالت تقارير إعلامية، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في 231 موقعا بإسرائيل إثر رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

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