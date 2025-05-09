إعلام عبري: منظومة ثاد الأمريكية فشلت مجددًا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وكالات

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن منظومة ثاد الأمريكية فشلت للمرة الثانية خلال أسبوع في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأشارت القناة 14 الإسرائيلية أن منظومة حيتس الإسرائيلية اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل قليل.

وأكد جيش الاحتلال، اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

‌‏وقالت تقارير إعلامية، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في 231 موقعا بإسرائيل إثر رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، كشفت أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل إسرائيل.