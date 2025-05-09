إعلام عبري: ملايين الإسرائيليين في الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الجمعة، إن ملايين الإسرائيليين في الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود"، إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أنه تم استخدام منظومة ثاد الأمريكية لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، وقف الرحلات من وإلى مطار بن جوريون.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، برصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل.

‌‏وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

‌‏وقالت تقارير إعلامية، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في 231 موقعا بإسرائيل إثر رصد صاروخ أُطلق من اليمن.