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إسرائيل: إطلاق صاروخ من اليمن وصفارات الإنذار تدوي في 231 موقعًا

04:34 م الجمعة 09 مايو 2025

إطلاق صاروخ

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وكالات

‌‏أفادت جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الجمعة، برصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل.

‌‏وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

‌‏وقالت تقارير إعلامية، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في 231 موقعا بإسرائيل إثر رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، كشفت أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل إسرائيل.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأمريكي في تل أبيب قوله عن الاتفاق مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إن أمريكا لا تحتاج لإذن من الإسرائيليين.

وأضاف أنه إذا أصيب مواطن أمريكي فإن أمريكا ستضرب الحوثيين أما عدا ذلك فلا دخل لهم.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع جماعة الحوثيين يقتصر على وقف هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه في حال التزام الحوثيين بعدم استهداف الملاحة البحرية، فإن الولايات المتحدة ستلتزم من جانبها بعدم تنفيذ ضربات ضدهم.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن "الحوثيين أبدوا رغبتهم في عدم مواصلة القتال، وترامب وافق على وقف العمليات ضدهم"، في إشارة إلى الموقف الأمريكي الجديد تجاه الصراع.

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