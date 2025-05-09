بوتين وترامب يتبادلان التهاني بمناسبة ذكرى النصر

موسكو- (د ب أ)

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا التهاني بمناسبة ذكرى النصر.

وقال أوشاكوف اليوم الجمعة: "تبادل بوتين وترامب من خلال مساعديهما، التهاني بمناسبة ذكرى النصر على النازية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية، بمشاركة مختلف الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.

وتحي روسيا الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية في التاسع من شهر مايو.

وفي خطابه قبل العرض، ساوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين حربه في أوكرانيا وبين انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية .

يشار إلى أن ترامب، أُعلن رسميا إعادة تسمية يوم 8 مايو ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، ويوم 11 نوفمبر ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الأولى.

وتحتفل الولايات المتحدة بيوم النصر على اليابان، أو ما يُعرف بـ" في جي داي" في 2 سبتمبر، وهو اليوم الذي استسلمت فيه اليابان عام 1945.