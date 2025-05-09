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"لم يعد موت المعتقلين مفاجأة".. جندي إسرائيلي يكشف الانتهاكات بمعتقل "سديه تيمان"

04:35 م الجمعة 09 مايو 2025

السجون الاسرائيلية

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن جندي احتياط خدم في معتقل سديه تيمان الإسرائيلي، الجمعة، إن السجناء يتعرضون لانتهاكات ممنهجة بعلم المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد جندي الاحتياط، أن سديه تيمان معسكر تعذيب سادي وهناك فلسطينيون دخلوه أحياء وخرجوا منه في أكياس، مشيرا إلى أن المعتقلين محتجزين في ظروف غير إنسانية وقائد المعتقل قال إن سديه تيمان يوصف بالمقبرة.

وأوضح الجندي الإسرائيلي، أنه شاهد في سديه تيمان مصابين جراء الحرب يحتجزون ويتم تجويعهم لأسابيع ولا يحصلون على علاج، مؤكدا أن الجنود الإسرائيليين لا يسمحون للمعتقلين بالذهاب إلى دورات المياه وكثير منهم مواطنون مدنيون وليسوا مقاومين.

وشدد جندي الاحتياط الإسرائيلي، على أن موت المعتقلين في سديه تيمان لم يعد مفاجئا بل المفاجأة إن بقي المعتقل على قيد الحياة، مضيفا "كل من كان في المعتقل يدرك حجم التعذيب حيث تجرى عمليات جراحية للأسرى دون تخدير".

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