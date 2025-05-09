ميرتس يرفض الاعتماد بشكل دائم على آلية الاقتراض الأوروبي المشترك

بروكسل- (د ب أ)

استبعد المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس الاعتماد بشكل دائم على آلية الاقتراض الأوروبي المشترك، على سبيل المثال من أجل النهوض بصناعة الدفاع.

وعلى هامش أول زيارة رسمية يقوم بها لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقال زعيم الاتحاد المسيحي، اليوم الجمعة، إن الاقتراض المشترك يجب أن يظل استثناءً.

وأضاف ميرتس:" كانت هناك استثناءات في الماضي، لكننا الآن سنضطر إلى التعامل مع أزمات وأوضاع صعبة في العالم، ومواجهتها لفترة طويلة من الزمن"، مشيرا إلى أنه لا يمكن اتخاذ هذا الأمر مبررًا دائمًا لمزيد من الديون الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، أقر ميرتس بأن "هذه ستكون مناقشة صعبة."

وأوضح أن من المؤكد أن هناك اختلافات في الرأي بين ألمانيا وبعض دول شمال أوروبا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقال: "حتى بين ألمانيا وفرنسا لا يوجد دائمًا توافق، لكننا نناقش هذه الأمور بعقلانية."

وتدعو دول عديدة صراحة، مثل فرنسا، إلى الاقتراض الأوروبي المشترك في ضوء التهديدات الروسية، بينما تعارض ذلك حتى الآن دول أخرى، ولاسيما ألمانيا وهولندا والنمسا. وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: "لن أغير موقف الحكومة الألمانية فيما يتعلق بإمكانيات مديونية الاتحاد الأوروبي."

وكانت المرة الأولى التي تم فيها اللجوء إلى اقتراض مشترك واسع النطاق في الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق التعافي من جائحة كورونا، وذلك للتعامل مع الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة.

ومن المقرر أن تبدأ قريبًا المفاوضات حول خطة الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي.