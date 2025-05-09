الهند: باكستان تحاول تضليل العالم بأكمله وإبعاد المسؤولية عنها

وكالات

قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، الجمعة، إن باكستان تحاول تضليل العالم بأكمله وإبعاد المسؤولية عنها.

وأشارت الخارجية الهندية، إلى أن باكستان استهدفت مواقع مدنية وعسكرية والجيش الهندي رد بطريقة مسؤولة، مؤكدة أن قواتها الجوية مارست ضبط النفس وتحاول ضمان أمن النقل المدني.

وفي المقابل، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان، الهند بتمويل الاغتيالات في باكستان.

وقال علي خان في بيان، الجمعة، إن مزاعم الهند باستهداف منشآت إرهابية في باكستان معلومات مغلوطة، مؤكدا أن الجيش الهندي استهدف مدنيين ومساجد وبنى تحتية.

وشدد علي خان، على أن الهند هي العنصر المزعزع للاستقرار بالمنطقة بسبب طموحاتها الإمبريالية، مشيرا إلى أن قطع الهند المياه عن مناطق باكستانية ممارسة خطيرة غير مسبوقة ستكون لها تداعيات.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، بتصريحات الخارجية الهندي، موضحا أن إسلام آباد توقعت لغة دبلوماسية أفضل.