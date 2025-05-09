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ترامب يطرح فكرة خفض نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 80%

03:36 م الجمعة 09 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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واشنطن- (أ ب)

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة فكرة خفض نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 80% قبل اجتماع مزمع نهاية الأسبوع، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى نزع فتيل الحرب التجارية مع بكين.

ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين مع وفد صيني رفيع المستوى في سويسرا هذا الأسبوع، في أول محادثات رئيسية بين البلدين منذ أشعل ترامب حربا تجارية بفرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات من الصين.

أعلنت إدارة الرئيس ترامب يوم الثلاثاء الماضي أن وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير سيلتقيان بنظرائهما من الجانب الصيني في جنيف في أرفع محادثات معروفة بين البلدين منذ شهور.

يأتي ذلك وسط تزايد قلق السوق الأمريكية بشأن تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية.

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