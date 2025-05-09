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استطلاع: معظم الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع قضايا تتعلق بالجامعات

03:21 م الجمعة 09 مايو 2025

دونالد ترامب

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واشنطن- (أ ب)

لا يوافق معظم الأمريكيين على طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قضايا تتعلق بالجامعات، بحسب استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بالتعاون مع مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة.

يأتي ذلك مع تصعيد إدارته للتهديدات بخفض التمويل الفيدرالي ما لم تمتثل المدارس لأجندته السياسية.

وأظهر استطلاع الرأي أن أكثر من نصف الأمريكيين (56%) لا يوافقون على نهج الرئيس الجمهوري بشأن التعليم العالي، في حين يوافق عليه حوالي 4 من كل 10.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
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