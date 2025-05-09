معاريف: ترامب أبلغ نتنياهو بأنه يُفضّل وقفًا للنار بغزة ومن الصعب أن يرفض

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصدر، الجمعة، إن تل أبيب تلقت رسالة أمريكية بأن واشنطن تفضل وقفا لإطلاق النار بغزة بدلا من عملية إسرائيلية شاملة.

وأكد مصدر بالحكومة الإسرائيلية، أنه سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يقول لا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن مسؤولين يرون أن الحكومة أهدرت الوقت ويستحيل البدء بمناورة في غزة قبيل وصول ترامب إلى المنطقة، مؤكدين أن الأمريكيين نقلوا رسالة لإسرائيل مفادها "لا تفاجئونا قبل زيارة ترامب".

وأوضحت مصادر، أن هناك مخاوف من أن يمارس ترامب خلال زيارته للمنطقة ضغوطا على نتنياهو لقبول صفقة لا تلائم إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم وجود فجوة في العلاقات مع واشنطن لا تعكس الواقع.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب قرر عدم انتظار إسرائيل أكثر بل المضي قدما في خطواته بالشرق الأوسط.

وأشارت مصادر مقربة من ترامب، إلى أن الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسيتحرك في الشرق الأوسط دونه.

وذكرت الصحيفة العبرية، يوم الأحد الماضي، أن نتنياهو عبّر في محادثات مغلقة عن إحباطه من خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بالشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن نتنياهو قال لمقربين إن ترامب يقول الأمور الصحيحة خلال اللقاءات والاتصالات في ما يخص إيران وسوريا.

كذلك، أوضحت الصحيفة، أن نتنياهو قال لمقربين إن أفعال ترامب تتناقض ما يقوله في اللقاءات والاتصالات، كما أعرب عن قلقه من دعم ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على سوريا وسماحه لإسرائيل بفعل ما يناسبها هناك.