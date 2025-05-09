بن غفير عن الخطة الأمريكية: على إسرائيل ألا تستأنف المساعدات لغزة

‌‏وكالات

علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خطة المساعدات الأمريكية لغزة، الجمعة، قائلا إن على إسرائيل التراجع عن استئناف المساعدات للقطاع.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وأشار مسؤولان إسرائيلي وأمريكي، إلى أن ترامب يفكر في الإعلان عن خطة المساعدات لغزة قبل رحلته للشرق الأوسط.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون، أن "مؤسسة غزة الإنسانية" ستتولى توزيع المساعدات وستوفر شريان حياة للقطاع.

ورجّح مسؤولون، أن مواقع المساعدات ستقام على الأرجح جنوبي قطاع غزة ما سيجبر المدنيين على مغادرة شماله.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، قوله إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة.

وأوضح هاكابي، أن إسرائيل لن تكون طرفا في توزيع المساعدات في غزة وستكون مشاركتها أمنية، مؤكدا أن الخطر الأكبر هو حدوث مجاعة في القطاع وستكون هناك 400 نقطة توزيع للمساعدات.

وأشار هاكابي، إلى أن العديد من الشركاء اتفقوا على آلية توزيع المساعدات في غزة، موضحا أن شركات أمن خاصة ستتولى ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء في القطاع.

وأكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أن واشنطن تتشارك مع تل أبيب القلق من أن تحصل حماس على المساعدات بغزة، مضيفا "سنحاول رفع مستوى المساعدات تدريجيا لتشمل جميع سكان قطاع غزة".

وشدد هاكابي، على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل وأن ترامب أكثر رئيس وقف معها.