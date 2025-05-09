زيلينسكي للأوروبيين: القرار لكم بإنشاء آلية لمنع الحروب عبر محكمة لمحاسبة روسيا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائه مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ حربا شاملة على أوكرانيا لأنه أفلت من العقاب في الحروب السابقة.

وأضاف زيلينسكي للوفود الأوروبية: "القرار لكم بإنشاء آلية لمنع الحروب عبر محكمة لمحاسبة مرتكبي العدوان الروسي علينا".

وكشفت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، أن أوكرانيا ودولا أوروبية وقعت على بيان مشترك لدعم إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة روسيا.

وذكر مسؤول أوكراني رفيع، أن أوكرانيا تستضيف عددا من وزراء الخارجية الأوروبيين في مدينة لفيف، للموافقة على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة قادة روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية بتهمة ارتكاب جريمة عدوان ضد أوكرانيا.

ومن المقرر أن يقوم "مجلس أوروبا" وهو الهيئة الأوروبية الرائدة في حقوق الإنسان، بإنشاء المحكمة.

ولم يكشف عن عدد الوزراء الأوروبيين، فيما أعلنت بولندا وفرنسا مشاركتهما في الزيارة إلى أوكرانيا.

وقالت إيرينا مودرا، مساعدة الرئيس الأوكراني، إن المحكمة المزمع إنشاؤها قد تبدأ عملها العام المقبل، لحين استكمال الإجراءات القانونية وتعيين القضاة والأمانة العامة والمدعين العامين من قِبل "مجلس أوروبا".