الخارجية تتابع أوضاع البحارة المصريين في الإمارات

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج متابعتها لأوضاع البحارة المصريين على متن السفينة Petro 1، الراسية في ميناء "خالد" بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الوزارة، اليوم الجمعة 9 مايو، أن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي أوفدت ممثلًا عنها لزيارة البحارة المصريين على السفينة، وذلك فور تحسن الأحوال الجوية التي سمحت بدخول السفينة إلى الميناء، بالتنسيق مع السلطات الإماراتية وإدارة الميناء.

وخلال الزيارة، اطمأن ممثل القنصلية على الحالة الصحية والمعيشية للبحارة، ووجّه الشكر إلى إدارة الميناء ومسؤولي حكومة إمارة الشارقة وكافة الجهات الإماراتية المعنية، لما أبدوه من تعاون كامل، شمل تقديم المؤن والمساعدات اللازمة لطاقم السفينة.

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة استمرار جهودها، من خلال السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، في التنسيق مع الجهات الإماراتية المختصة لمتابعة الوضع القانوني للبحارة المصريين، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات.