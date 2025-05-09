بسبب التهديدات من سوريا.. جيش الاحتلال يعلن تأسيس "الفرقة الشرقية"

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن قائد القيادة المركزية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القيادة العسكرية تجري تغييرا في جبهة الشرق وتؤسس الفرقة الشرقية.

وأوضح قائد القيادة المركزية الإسرائيلية، أن "العدو تغير والتهديدات من سوريا تغيرت وعلينا أن نتغير".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قبل يومين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضاعف 3 مرات وجوده العسكري في الجولان السوري، مشيرة إلى أن تركيزه ينصب على الردع والبنية التحتية والتعاون الحذر مع السلطات المحلية.