الكرملين يستعرض المسيرات المستخدمة في أوكرانيا ضمن فعاليات يوم النصر

موسكو- (د ب أ)

في العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر احتفالا بنهاية الحرب العالمية الثانية، استعرضت روسيا، للمرة الأولى، الطائرات المسيرة التي تستخدمها في الحرب على أوكرانيا.

وسارت العديد من الشاحنات التي تحمل مسيرات استطلاع أورلان وكذلك مسيرات قتالية طراز جيران، إيرانية الصنع، ولانسيت عبر الساحة الحمراء في العرض الذي نقله التلفزيون.

وغالبا ما يستخدام طراز جيران بالأخص لقصف أهداف في أوكرانيا أبعد من خط الجبهة.

واستعرض الجيش الروسي أيضا دبابات وناقلات جند مدرعة ومركبات استطلاع ومدافع الهاوتزر ومنظمة دفاع جوي إس-400 وصواريخ يارس النووية أمام ضيوف الدولة الدوليين.

وتحي روسيا هذا العام الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وفي خطابه قبل العرض، ساوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين حربه في أوكرانيا وبين انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية .

وقال بوتين في خطابه: "إن روسيا ما زالت عقبة يتعذر تجاوزها بالنسبة للنازية، والخوف غير المبرر من روسيا، ومعاداة السامية، وستكافح التجاوزات التي يرتكبها أنصار هذه الأفكار المدمرة العدوانية".

وقال الرئيس الروسي إن موسكو بأكملها دعمت المقاتلين في "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الذي يطلقه الكرملين على غزو أوكرانيا.