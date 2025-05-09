إعلان

أوكرانيا ودول أوروبية تخطط لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا

02:41 م الجمعة 09 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، الجمعة، إن أوكرانيا ودولا أوروبية وقعت على بيان مشترك لدعم إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة روسيا.

وذكر مسؤول أوكراني رفيع، أن أوكرانيا تستضيف عددا من وزراء الخارجية الأوروبيين في مدينة لفيف، للموافقة على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة قادة روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية بتهمة ارتكاب جريمة عدوان ضد أوكرانيا.

ومن المقرر أن يقوم "مجلس أوروبا" وهو الهيئة الأوروبية الرائدة في حقوق الإنسان، بإنشاء المحكمة.

ولم يكشف عن عدد الوزراء الأوروبيين، فيما أعلنت بولندا وفرنسا مشاركتهما في الزيارة إلى أوكرانيا.

وقالت إيرينا مودرا، مساعدة الرئيس الأوكراني، إن المحكمة المزمع إنشاؤها قد تبدأ عملها العام المقبل، لحين استكمال الإجراءات القانونية وتعيين القضاة والأمانة العامة والمدعين العامين من قِبل "مجلس أوروبا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا روسيا بيلاروسيا كوريا الشمالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان