وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى قطر والسعودية غدًا

طهران- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الجمعة عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيتوجه غدا السبت إلى قطر والسعودية.

وقال بقائي، إن عراقجي سيتوجه إلى الرياض، يوم السبت للقاء كبار المسؤولين السعوديين، ومن ثم سيغادر مساء السبت متوجها إلى الدوحة للمشاركة في قمة الحوار بين إيران والعالم العربي، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

وتأتي زيارة عراقجي للسعودية وقطر قبل الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس دونالد ترامب لقطر والسعودية والإمارات بين 13 و16مايو الجاري ، وستكون الأولى له للدول الثلاث في ولايته الثانية.

كما تأتي الزيارة قبل الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان و التي أعلن عنها مسؤول إيراني مطلع .يوم الثلاثاء الماضي.

كانت إيران والولايات المتحدة قد عقدتا ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي.