الطيران المدني الباكستاني: مجالنا الجوي آمن ومعظم المطارات استأنفت عملها

وكالات

قالت ‏هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان، الجمعة، إن معظم المطارات بما في ذلك مطار إسلام آباد الدولي استأنفت عملياتها المنتظمة.

‏وأكدت الهيئة الباكستانية، أن المجال الجوي لباكستان مفتوح وآمن لرحلات الركاب، موضحة أنها ستُغلق بعض الرحلات الجوية بين إسلام آباد ولاهور حتى يوم 9 مايو.

أعلنت هيئة المطارات الباكستانية، وكانت تعليق عمليات الطيران في مطارات كراتشي ولاهور وسيالكوت بشكل مؤقت.

وجاء الإعلان الباكستاني بعدما أفادت شبكة جيو التلفزيونية وشاهد من رويترز، أن دوي انفجار سمع في مدينة لاهور بشرق باكستان، صباح الخميس.

ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني إطلاق النار على طول خط وقف إطلاق النار في منطقة كشمير فضلا عن تنفيذ هجمات بالمسيرات وقصف مدفعي وصاروخي.