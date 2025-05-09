البابا ليو الرابع عشر للكرادلة بالانجليزية: لقد دعوتوني لأحمل الصليب وتحل علي البركة

الفاتيكان- (أ ب)

خاطب البابا ليو الرابع عشر الكرادلة بالانجليزية قائلا: "لقد دعوتوني لأحمل الصليب وتحل علي البركة".

وطلب البابا مساعدتهم لنشر المذهب الكاثوليكي.

وكانت هذه المرة الأولى التي يدلي فيها ليو الرابع عشر بتصريحات علنية باللغة الإنجليزية، بعد أن تحدث بالإيطالية والإسبانية فقط في تعليقاته الأولى للعالم من شرفة كاتدرائية القديس بطرس أمس الخميس.

وألقى ليو الرابع عشر كلمة مرتجلة في بداية عظته في كنيسة سيستين اليوم الجمعة أمام الكرادلة الذين انتخبوه.

وكان ليو الرابع عشر، المبشر الأوغسطيني روبرت بريفوست، المولود في شيكاغو، قد فاجأ العالم أمس الخميس عندما ظهر على شرفة كنيسة القديس بطرس باعتباره البابا رقم 267، متغلبًا على الحظر التقليدي ضد بابا من الولايات المتحدة.

وأضاف ليو باللغة الإيطالية شبه المثالية في أول تعليقاته للعالم "يجب علينا معًا أن نحاول اكتشاف كيفية أن نكون كنيسة تبشيرية، كنيسة تبني الجسور، وتؤسس للحوار، وتكون دائمًا مفتوحة لاستقبال - كما هو الحال في هذه الساحة بأذرع مفتوحة - لتكون قادرة على استقبال كل من يحتاج إلى صدقتنا، وحضورنا، والحوار والحب".

وفي أول ظهور له للعالم مساء أمس الخميس على شرفة كنيسة القديس بطرس، ارتدى البابا /69 عاما/ العباءة الحمراء التقليدية للبابوية - والتي تجنبها البابا فرنسيس عند انتخابه في عام 2013 - مما يشير إلى العودة إلى درجة ما من اتباع القواعد بعد حبرية فرانسيس غير التقليدية.

لكن عندما أطلق على نفسه اسم ليو، نسبة إلى البابا المصلح والداعم للعدالة الاجتماعية في القرن التاسع عشر، والإشار إلى بعض أولويات فرنسيس، ربما كان البابا الجديد يريد أيضًا الإشارة إلى خط قوي من الاستمرارية: كان هناك ليو آخر في تاريخ الكنيسة وهو الأخ ليو، الراهب الذي عاش في القرن الثالث عشر وكان رفيقًا عظيمًا للقديس فرنسيس الأسيزي، الذي سُمي البابا الراحل باسمه.