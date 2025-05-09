ميرتس يدعم اقتراح ترامب بعقد هدنة في أوكرانيا

بروكسل- (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس عن دعمه لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وبتوعد روسيا بفرض عقوبات إضافية عليها إذا لم توافق على ذلك.

وخلال أول زيارة رسمية له لبروكسل، قال زعيم الاتحاد المسيحي بعد جولة محادثات مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة:" يجب على روسيا، على وجه الخصوص، أن تكون مستعدة أخيرًا للانخراط في هدنة طويلة الأمد، ويجب لهذه الهدنة أن تتيح المجال لاتفاقية سلام حقيقية".

وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فلن نتردد في مواصلة زيادة الضغط من خلال العقوبات وذلك بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية".

كان ميرتس أجرى أول اتصال هاتفي له مع ترامب مساء أمس الخميس، وذلك بعد يومين فقط من توليه منصب المستشار. وأوضح المستشار أن الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا ترغب في دعم مبادرة ترامب من خلال بيان مشترك. وقال: "هناك مسودة بيان مشترك بين الدول المذكورة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن ترامب على دراية بالنص، الذي "يتطابق إلى حد كبير مع اقتراحه بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا".

وأكد المستشار الألماني أن الكرة الآن في ملعب روسيا بالفعل. وقال: "آمل أن تنظر جميع الأطراف إلى ذلك باعتباره فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار ومن ثم التفاوض على اتفاقية سلام".

كما أعرب ميرتس عن ثقته في أن ترامب سيزيد الضغط على روسيا، وأنه "بعد هذه العطلة الأسبوعية (يومي السبت والأحد المقبلين) ستكون هناك مرحلة جديدة يمكن خلالها إجراء مفاوضات جدية".