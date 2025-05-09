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إسلام آباد تتهم الهند بتمويل الاغتيالات في باكستان

01:07 م الجمعة 09 مايو 2025

مسلحون

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وكالات

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان، الهند تمول الاغتيالات في باكستان.

وقال علي خان في بيان، الجمعة، إن مزاعم الهند باستهداف منشآت إرهابية في باكستان معلومات مغلوطة، مؤكدا أن الجيش الهندي استهدف مدنيين ومساجد وبنى تحتية.

وشدد علي خان، على أن الهند هي العنصر المزعزع للاستقرار بالمنطقة بسبب طموحاتها الإمبريالية، مشيرا إلى أن قطع الهند المياه عن مناطق باكستانية ممارسة خطيرة غير مسبوقة ستكون لها تداعيات.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، بتصريحات الخارجية الهندي، موضحا أن إسلام آباد توقعت لغة دبلوماسية أفضل.

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وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان باكستان إسلام آباد
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