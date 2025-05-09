نيويورك تايمز: ترامب قد يعلن خلال أيام خطة لتوزيع المساعدات في غزة

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إسرائيلي وأمريكي، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب قد يعلن خلال أيام خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، قوله إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة.

وأوضح هاكابي، أن إسرائيل لن تكون طرفا في توزيع المساعدات في غزة وستكون مشاركتها أمنية، مؤكدا أن الخطر الأكبر هو حدوث مجاعة في القطاع وستكون هناك 400 نقطة توزيع للمساعدات.

وأشار هاكابي، إلى أن العديد من الشركاء اتفقوا على آلية توزيع المساعدات في غزة، موضحا أن شركات أمن خاصة ستتولى ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء في القطاع.

وأكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أن واشنطن تتشارك مع تل أبيب القلق من أن تحصل حماس على المساعدات بغزة، مضيفا "سنحاول رفع مستوى المساعدات تدريجيا لتشمل جميع سكان قطاع غزة".

وشدد هاكابي، على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل وأن ترامب أكثر رئيس وقف معها.