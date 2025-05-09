إعلام عبري: وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارة مقررة إلى إسرائيل

وكالات

قالت قناة "آي 24 نيوز" العبرية نقلا عن مصدر، الجمعة، إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر أن يجري وزير الدفاع الأمريكي أول زيارة له إلى إسرائيل منذ توليه المنصب، قبيل الجولة المرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة، وفق موقع "أكسيوس".

وذكر مسؤولون إسرائيليون، أنه كان من المقرر أن يصل هيجسيث إلى إسرائيل يوم 12 مايو الجاري، ليلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.

ويأتي إلغاء الزيارة في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام غربية وإسرائيلية عن خلافات بين الحكومة والإسرائيلية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب غزة والملف النووي الإيراني.