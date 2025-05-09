هآرتس: واشنطن أخبرت إسرائيل أنه إذا لم تبرم صفقة مع حماس فستبقى وحدها

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصدر، الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا ثقيلة على إسرائيل للتوصل لصفقة مع حماس مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للمنطقة.

وكشف المصدر، أن الإدارة الأمريكية أخبرت تل أبيب أنه إذا لم تتقدم مع واشنطن باتجاه صفقة سوف تبقى إسرائيل وحدها، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اجتمع مع عائلات أسرى إسرائيليين مؤخرا وقال لهم إن الضغط العسكري يعرض أبناءهم للخطر.

وأوضح المصدر، أن ويتكوف قال لعائلات الأسرى إنه إذا دفع الأسرى ثمن عدم وقف الحرب فستدفع إسرائيل الثمن الأكبر، مؤكدا أن انتقادات ويتكوف للحكومة الإسرائيلية جرى تسريبها بأمر شخصي منه.