السفير الأمريكي بتل أبيب: إسرائيل لن تكون طرفًا في توزيع المساعدات بغزة

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الجمعة، عن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة.

وأوضح هاكابي، أن إسرائيل لن تكون طرفا في توزيع المساعدات في غزة وستكون مشاركتها أمنية، مؤكدا أن الخطر الأكبر هو حدوث مجاعة في القطاع وستكون هناك 400 نقطة توزيع للمساعدات.

وأشار هاكابي، إلى أن العديد من الشركاء اتفقوا على آلية توزيع المساعدات في غزة، موضحا أن شركات أمن خاصة ستتولى ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء في القطاع.

وأكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أن واشنطن تتشارك مع تل أبيب القلق من أن تحصل حماس على المساعدات بغزة، مضيفا "سنحاول رفع مستوى المساعدات تدريجيا لتشمل جميع سكان قطاع غزة".

وشدد هاكابي، على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل وأن ترامب أكثر رئيس وقف معها.