مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلة صوتية على بلدة كفركلا في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قبل ظهر اليوم الجمعة قنبلة صوتية على "معمل للحجارة"، في بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت "قنبلة صوتية على معمل حجارة، في بلدة كفركلا".

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوما من الأراضي اللبنانية.

وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.